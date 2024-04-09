Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram; 'İnşallah ben de şehit olurum' demiş

AFYONKARAHİSAR'daRamazan Bayramı öncesi Hava Şehitliği'ne gelenler, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua okudu. Şerife Karadirek (52), 2 Eylül 1996'da şehit düşen komşuları Ahmet Şık'ın haberini duyan oğlunun verdiği tepkiyi anlatıp, "Yüzüme baktı ve 'İnşallah anne ben de şehit olurum' dedi. 4 yaşında yaptığı bu dua ile 2021 yılında da oğlum şehit oldu" dedi.

Hava Şehitliği'ne gelen aileler, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit yakınları, kabirlere çiçek dikip, dua etti. 4 Mart 2021'de Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan uçak helikopter teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in (29) annesi Şerife Karadirek de oğlunun kabrine ziyarette bulundu. Anne Karadirek, "Sene 1996, oğlum 4 yaşındaydı. O zaman mahalleye bir şehit ateşi düştü. Mahalle, çok hareketli ve acılıydı. Balkonda oğlumla oyalanmaya çalışıyoruz, askerler geldi, bayrak takıyorlar. Oğlum bana, 'Anne mahallemizde ne oluyor' diye sordu. Ben de 'Yavrum Ahmet ağabeyin vardı, askere giderken asker eğlencesine katılmıştık. Askere giden Ahmet ağabeyin şehit oldu, onun için bayraklar takılıyor' dedim. Oğlum şöyle bir bayraklara baktı, sonra yüzüme baktı ve 'İnşallah anne ben de şehit olurum' dedi. 4 yaşında yaptığı bu dua ile 2021 yılında da oğlum şehit oldu" dedi.