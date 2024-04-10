Eski eşinin kocasını ve annesini tüfekle yaralayıp, kaçtı
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde TIR şoförü Murat Ç.
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde TIR şoförü Murat Ç., çıkan tartışmada eski eşinin kocası ve eski kayınvalidesini pompalı tüfekle yaralayıp, kaçtı.
Olay, Sinanpaşa ilçe merkezi Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki bir evde meydana geldi. TIR şoförü Murat Ç., bir süre önce boşandığı Gülşen K.'nin annesi Güler S.'nin evine gitti. Burada Murat Ç. ile Gülşen K., şimdiki eşi Abdurrahman K. ve Güler S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç. yanında getirdiği pompalı tüfekle Abdurrahman K. ile Güler S.'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S. ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Abdurrahman K. ile Güler S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olay sonrası kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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