Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Taş Medrese'deki programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yiğitbaşı, manevi atmosfer ve iklimin doya doya yaşandığı ramazan ayını geride bıraktıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın kalkınması için daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için omuz omuza ve kol kola çalışmaya gayret edeceklerini dile getiren Yiğitbaşı, "Hepimiz, bu bayramı da birlik beraberliğimizin, pekişmesi ve güçlenmesi için bir vesile olarak görelim."dedi.