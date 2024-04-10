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        Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:25
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        Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Taş Medrese'deki programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Yiğitbaşı, manevi atmosfer ve iklimin doya doya yaşandığı ramazan ayını geride bıraktıklarını söyledi.

        Afyonkarahisar'ın kalkınması için daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için omuz omuza ve kol kola çalışmaya gayret edeceklerini dile getiren Yiğitbaşı, "Hepimiz, bu bayramı da birlik beraberliğimizin, pekişmesi ve güçlenmesi için bir vesile olarak görelim."dedi.

        Törende, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Belediye Başkanı Burcu Köksal de konuşma yaparak, katılımcıların bayramını tebrik etti.

        Yiğitbaşı ve il protokolü, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığındaki personelle bayramlaştı, Hava ve Polis Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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