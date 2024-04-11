Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
H.Y. (26) idaresindeki 03 ACB 940 plakalı hafif ticari araç, Alagöz köyü yakınlarında Ş.K'nin kullandığı 03 LU 869 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.K, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.