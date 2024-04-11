AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

İl Başkanı Menteş, partililerin ramazan bayramını tebrik ederek, 2002'den beri inandıkları değerlerin uğrunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

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