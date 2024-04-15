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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 şüpheli Uşak'ta yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli Uşak'ta gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:17
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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 şüpheli Uşak'ta yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli Uşak'ta gözaltına alındı.

        H.A'nın Yeni Mahalle'deki evine gelen M.D, T.K, Y.A ve C.Y. henüz bilinmeyen nedenle H.A. ile tartıştı.

        H.A'yı çarşafla ağzını kapatarak darbeden şüpheliler, parmağındaki yüzükleri de alarak, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, Uşak'a kaçtıkları belirlenen M.D, T.K, Y.A. ve C.Y'yi bu kentte yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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