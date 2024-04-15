Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 şüpheli Uşak'ta yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli Uşak'ta gözaltına alındı.

H.A'nın Yeni Mahalle'deki evine gelen M.D, T.K, Y.A ve C.Y. henüz bilinmeyen nedenle H.A. ile tartıştı.

H.A'yı çarşafla ağzını kapatarak darbeden şüpheliler, parmağındaki yüzükleri de alarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Uşak'a kaçtıkları belirlenen M.D, T.K, Y.A. ve C.Y'yi bu kentte yakaladı.