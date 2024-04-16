Afyonkarahisar'da 18 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz beldesinde O.A'nın elinde tarihi eser niteliğinde sikke olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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