Afyonkarahisar'da 18 sikke ele geçirildi
Afyonkarahisar'da üzerinde 18 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da üzerinde 18 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz beldesinde O.A'nın elinde tarihi eser niteliğinde sikke olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, adli makamlardan alınan izinle şüpheli O.A'nın üst aramasında 18 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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