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        Afyonkarahisar'da 18 sikke ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da üzerinde 18 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:38
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        Afyonkarahisar'da 18 sikke ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da üzerinde 18 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz beldesinde O.A'nın elinde tarihi eser niteliğinde sikke olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, adli makamlardan alınan izinle şüpheli O.A'nın üst aramasında 18 sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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