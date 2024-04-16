Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Olay yerinden kaçan şüpheliler M.D, T.K, Y.A. ve C.Y, Uşak'ta yakalanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.D, T.K, Y.A ile C.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

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