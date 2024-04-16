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        Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:04
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        Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.D, T.K, Y.A ile C.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki evinde çarşafla ağzı kapatılarak darbedilen H.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan şüpheliler M.D, T.K, Y.A. ve C.Y, Uşak'ta yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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