Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da pansiyon olarak kullanılan 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Erenler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın hızla söndürüldü, binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.