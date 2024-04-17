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        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da pansiyon olarak kullanılan 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:41
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        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da pansiyon olarak kullanılan 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Erenler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın hızla söndürüldü, binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

        Yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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