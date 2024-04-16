Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyenin ölümünde 1 tutuklama
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki evinin bahçesinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyen Hasan Açıkgöz'ün (51) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden T.
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki evinin bahçesinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyen Hasan Açıkgöz'ün (51) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden T.K. (27), tutuklandı.
Olay, dün saat 02.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp, kaçtığını anlattı. Hastaneye götürülen Açıkgöz, kurtarılamadı. Açıkgöz'ün cenazesi, bugün toprağa verildi.
Çalışma başlatan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Uşak'ta olduğunu belirledi. Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Durdurulan araçtaki T.K., M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Şüpheliler, Uşak'tan alınarak ilçeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., Y.A. ve C.Y. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, T.K. tutuklandı.
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