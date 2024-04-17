Sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan cinayet şüphelisi, 5 yıl sonra yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde 2019 yılında öldürülen İbrahim Cırık'ın 5 yıldır firari olarak aranan cinayet şüphelisi Çakır Kıvrak (74), Manisa'da yakalandı. Sahte kimlikle seyyar satıcılık yaptığı belirlenen Kıvrak'ın kimlik tespiti, Yüz Tanıma Sistemi (YTS) sayesinde yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül 2019’da Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde İbrahim Cırık'ın öldürülmesiyle ilgili aranan Çakır Kıvrak'ın yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında ormanda, arazide bitki örtüsü ve mağaraları kullanabileceği değerlendirilen Çakır Kıvrak için arazide komando birlikleriyle arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Araziye kamera ve fotokapan yerleştiren ekipler, alan daraltarak takibi sürdürdü.

Plaka tanıma sistemi ve mobese kameraları üzerinden araştırmalarını devam ettiren jandarma ekipleri Çakır Kıvrak'ın Manisa'ya kaçtığını belirledi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, şüpheli Çakır Kıvrak'ın Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. 22 Mart 2024 tarihinde eve baskın düzenleyen ekipler, Çakır Kıvrak'ı yakaladı. Sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan Kıvrak'ın kimlik tespiti, YTS sayesinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan Çakır Kıvrak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çakır Kıvrak çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.