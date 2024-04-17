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        Sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan cinayet şüphelisi, 5 yıl sonra yakalandı

        AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde 2019 yılında öldürülen İbrahim Cırık'ın 5 yıldır firari olarak aranan cinayet şüphelisi Çakır Kıvrak (74), Manisa'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:00
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        Sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan cinayet şüphelisi, 5 yıl sonra yakalandı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde 2019 yılında öldürülen İbrahim Cırık'ın 5 yıldır firari olarak aranan cinayet şüphelisi Çakır Kıvrak (74), Manisa'da yakalandı. Sahte kimlikle seyyar satıcılık yaptığı belirlenen Kıvrak'ın kimlik tespiti, Yüz Tanıma Sistemi (YTS) sayesinde yapıldı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül 2019’da Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde İbrahim Cırık'ın öldürülmesiyle ilgili aranan Çakır Kıvrak'ın yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında ormanda, arazide bitki örtüsü ve mağaraları kullanabileceği değerlendirilen Çakır Kıvrak için arazide komando birlikleriyle arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Araziye kamera ve fotokapan yerleştiren ekipler, alan daraltarak takibi sürdürdü.

        Plaka tanıma sistemi ve mobese kameraları üzerinden araştırmalarını devam ettiren jandarma ekipleri Çakır Kıvrak'ın Manisa'ya kaçtığını belirledi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, şüpheli Çakır Kıvrak'ın Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. 22 Mart 2024 tarihinde eve baskın düzenleyen ekipler, Çakır Kıvrak'ı yakaladı. Sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan Kıvrak'ın kimlik tespiti, YTS sayesinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan Çakır Kıvrak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çakır Kıvrak çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        VALİ AÇIKLADI

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

        "Bayat ilçemiz İmrallı köyü mülki sınırların içerisinde 12 Eylül 2019 Perşembe günü meydana gelen 'kasten öldürme' olayının şüphelisi ve 5 yıldır firari durumda bulunan Çakır Kıvrak'ın yakalanmasına yönelik yapılan çok ciddi bir çalışma oldu. Uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda Manisa'nın Salihli ilçesinde bulundu bu şahıs. Çok kıymetli de bir çalışma, çünkü Yüz Tanıma Sistemi (YTS) burada devreye giriyor. Sahte kimlik kullanmasına rağmen YTS sayesinde ve personelimizin yine hassasiyeti ve dikkati sayesinde 5 yıldır firari durumdaki aranan şahsın yakalanması gerçekleşti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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