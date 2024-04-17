Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde inşaat halindeki bir binada uyuşturucu kullanıldığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda, Ş.G.K. ile İ.Ö'nün üzerlerinde 4 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Afyonkarahisar'da yasa dışı haşhaş ekimi yapan 4 kişiye adli işlem uygulandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenayvalı beldesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi personellerince yasa dışı haşhaş ekimi yapılan alanların tespitine yönelik kontrol yaptı.

        Ekipler, 4 kişinin 847 metrekarelik tarlaya 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.

        Arazideki haşhaş bitlikleri sürülerek imha edilirken 4 kişiye de adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        AB'den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu
        AB'den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyenin ölümünde 1 tutuklama
        Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyenin ölümünde 1 tutuklama
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza ke...
        Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza ke...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı