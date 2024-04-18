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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:42
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'yu Çay ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Afyonkarahisar'da yasa dışı haşhaş ekimi

        Kentte, yasa dışı haşhaş ekimi yapılan alanların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, 3 kişinin 8 bin 368 metrekarelik tarlaya 391 bin 760 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.

        Arazideki haşhaş bitlikleri sürülerek imha edilirken, 3 kişiye de adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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