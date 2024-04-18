Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, 3 kişinin 8 bin 368 metrekarelik tarlaya 391 bin 760 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.

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