        Depremzede avukat eşiyle AKUT'ta görev yapıyor

        CANAN TÜKELAY - İstanbul'da yaşayan avukat Çiğdem Kara Erkılıç, özel bir şirkette çalışan eşi Mehmet Akif Erkılıç ile Arama Kurtarma Derneğinde (AKUT) gönüllü olarak görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Mehmet Akif ve Çiğdem Kara Erkılıç çifti, afetzedelere yardım etmek ve hayat kurtarmak için birlikte çalışıyor. 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminden sağ kurtulan Çiğdem Kara Erkılıç, yıllar sonra AKUT'ta gönüllü olmaya karar verdi.

        Yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 2019 yılında AKUT'ta gönüllü olarak çalışmaya başlayan Erkılıç, bugüne kadar birçok afette sahada görev aldı. Çiğdem Kara Erkılıç'ın eşi Mehmet Akif Erkılıç da evlendikten bir süre sonra eşinden etkilenerek 2024 yılında AKUT'a katıldı.

        Şimdi AKUT'ta gönüllü olarak görev yapan çift, afetzedelere yardım etmek ve hayat kurtarmak için çalışıyor.

        - "Karşılıksız bir şekilde insanlara yardım ediyoruz"

        AKUT Arama Kurtarma Derneği ile IRO-Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu işbirliğiyle Afyonkarahisar'da düzenlenen Uluslararası ve Ulusal Arama Köpekleri Sınavı için eşiyle görevli olarak kente gelen avukat Çiğdem Kara Erkılıç, AA muhabirine, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde AKUT ile tanıştığını söyledi.

        Daha sonra 2019 yılında AKUT'a gönüllü olarak dahil olduğunu ifade eden Erkılıç, şunları kaydetti:

        "İstanbul'da yaşadığım için derneğin İstanbul ekibinde görev alıyorum. 1999 depreminden sağ kurtulduğum için zaten sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle bu arama kurtarma faaliyetlerine bir ilgim vardı. Yıllar sonra ben de AKUT'ta gönüllü olarak görev almaya başladım. Eşimle tanıştıktan kısa bir süre sonra da eşim gönüllü oldu. Bir doğa operasyonuna gitmem gerekti, eşim de eşyalarımı taşımak ve operasyona çıkış için bizlere yardım etmek istedi. Ancak kendisine bunun olamayacağını, yalnızca arama kurtarma personelinin görev alabileceğini belirttim."

        Operasyondan döndüğünde eşinin AKUT'ta gönüllü olarak görev almak istediğini söylediğini anlatan Erkılıç, "Sonrasında eşim de gönüllü oldu. Şimdi birlikte karşılıksız bir şekilde insanlara yardım ediyoruz. İnsanlara yardım etmek ve bu görev bilinciyle yaşamak aslında bize çok daha fazla bir hayat anlamı katıyor. Bu hayat anlamı içerisinde görev almak, bir organizasyonun parçası olmak bizi daha mutlu ediyor. Temel mutluluğumuz bu." diye konuştu.

        Afetlere karşı herkesin öncesinden gerekli tedbirleri almasının önemini vurgulayan Erkılıç, felaket başa gelmeden önce önlem alınması gerektiğini, felaket geldikten sonra dövünmenin, ağlanmanın bir anlamı olmadığını sözlerine ekledi.

        - Eğitimleri tamamlamasının ardından eşiyle "operasyonel" görevler de alabilecek

        İstanbul'da özel bir şirkette İç Denetim Müdürü olarak çalışan Mehmet Akif Erkılıç da yaklaşık 2 yıldır AKUT gönüllüsü olduğunu söyledi.

        AKUT'ta teknik lojistik biriminde görev aldığını belirten Erkılıç, "Daha öncesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılabilmek için girişimde bulunmuştum ama devamını getirememiştim. Çiğdem sağ olsun vesile oldu. Şimdi gerekli olan eğitimlerimi tamamlamaya çalışıyorum." dedi.

        Eğitimleri tamamlamasının ardından eşiyle "operasyonel" görevler de alabileceğini anlatan Erkılıç, "İşbirliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu işbirliği aynı zamanda vatandaşla, kazazedelerle, devlet ve devletin kurumlarıyla işbirliği oluyor." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

        Benzer Haberler

        Polis ekiplerinden ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim
        Polis ekiplerinden ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim
        Küçükler basketbol grup müsabakaları başladı
        Küçükler basketbol grup müsabakaları başladı
        Su ürünleri üretimi yapılan tesislerde denetim
        Su ürünleri üretimi yapılan tesislerde denetim
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bohçacı kılığında geldikleri köyde 880 bin TL'lik soygun yaptılar
        Bohçacı kılığında geldikleri köyde 880 bin TL'lik soygun yaptılar
        Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı