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Hobi olarak başladığı işle çocuklarını okutuyor Yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Ali Osman Karakuş, sanat eserine dönüştürdüğü su kabaklarının geliri ile çocuklarının eğitimini sağlıyor.

Hobi olarak başladığı işle çocuklarını okutuyor Yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Bir kabağı işlemek desenlere göre 3-4 gün sürebiliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Ali Osman Karakuş, sanat eserine dönüştürdüğü su kabaklarının geliri ile çocuklarının eğitimini sağlıyor.
Evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Karakuş, ekiminden hasadına tüm aşamasında emek verdiği su kabakları için evinin bir köşesini atölyeye dönüştürdü. Sandıklı’da aslen araştırmacı ve yazar olan Karakuş, aynı zamanda bir kamu kurumunda çalıştığını belirtti. İşlerin oluşturduğu stresi atmak için su kabağı işleme sanatına hobi olarak başladığını belirten, Karakuş, zamanla öğrenip kendini yetiştirerek sanat eserleri çıkarmaya başladığını anlattı. Yaptığı ustalıkla beğenilen Ali Osman Karakuş'un kısa sürede işleri de açıldı. Sattığı kabakların geliri ile ise çocuklarının eğitim giderlerini karşılıyor. Birbirinden farklı işleme yapan Karakuş'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini işlediği bir eseri de mevcut.
Kabak işleme işinde usta olduğunu belirten Karakuş, “Hobi olarak başladığım bu sanatı geliştirdim ve şuan birçok sipariş alıyorum. Bunun yanında kendi kabağımızı da üretmeye başladık. Hem kendim işliyorum. Hem de ihtiyaç fazlasını da Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyorum. Yılda yaklaşık 10 bine yakın kabak sevkıyatımız oluyor” dedi.

“Çocuklarımı kabaktan gelen gelirle okutuyorum”
Kabak işlemeye başladıktan sonra dışarıdan birçok talep olduğunu belirten Karakuş, şunları söyledi:
“Zamanla birçok talep almaya başladık. Esas amacımız ticaret değildi. Ama Allah’a şükür siparişlerimiz geliyor çorbamız kaynıyor. Hatta çocuklarımı kabaktan elde ettiğim gelirle okutuyorum diyebilirim. Çünkü aldığımız maaş kesinlikle yetmez. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Kendi halimde mesaiden sonra günde 34 saat çalışarak kabak işlemesi yapıyorum.”

“Hayalinizde ne canlandırırsanız onu yapıyoruz”
Vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda işleme yaptığını ifade eden Karakuş, özellikle özel günlerde kabak siparişinin çok yoğun olduğunu belirtti. Karakuş, “Resim, fotoğraf veriyorlar bunu işle diyorlar. İstek ve talebe göre bütün süslemeleri yapıyoruz. Ne isterlerse onu elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle özel günlerde yoğun talep oluyor. Öğretmenler gününde bir çok talep aldım. Çünkü özel bir hediye, fabrikasyon ürünü olmadığı için bir tek ona özel bir hediye bunun yanında bir de bunun içinde aşk var, emek ve sevgi var” dedi.

“Su kabağı süsleme sanatı çok emek isteyen bir iş”
Üretiminden, tasarım ve işlemesiyle son haline gelmesiyle emek isteyen bir hobi olduğunu belirten Karakuş, “Bu sanatta en büyük şey sabır. Sabır etmek gerekiyor. Desenlere göre bir kabağı işlemek 34 güne kadar sürebiliyor. Kabaklardan şekerlik, saat, gece lambası ve vitrin süsü gibi bir çok tasarım yapılabiliyor. Bizim tek isteğimiz yerel yönetimlerin el sanatlarına önem vermesi. Bu sanatların yaygınlaşması ve gelişmesi için yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Biz de bu sanatı öğreterek faydalı olmak ve çocuklarımıza aktarmak istiyoruz” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

20 Aralık 2019 Cuma

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