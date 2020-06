Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor İmece usulü ile bir araya gelinip her gün bir köylünün koyunları kırkılıyor

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyünde yayla çıkan Yörüklerin her yıl geleneksel olarak imece usulü ile yaptıkları koyun kırkımı bu yılda şölen havasında geçti.

Sabah erken saatlerde civar çadırlardan toplanan Yörük erkekleri, koyun kırkımı yaparken, kadınlar ise kahvaltı için hamur işleri ve yemek hazırladılar. Beraberce yapılan kahvaltının ardından beraberce kırkılan koyun yünleri çuvallara toplandı. Daha sonra beraberce yenilen yemek ile birlikte koyun kırkımı tamamlandı.

Kırkmayı, imece usulü ile yaptıklarını belirten Hasan Yaşar, “Bugün yaylamızda konaklayan Mustafa kardeşimizin koyunlarının kırkımını yaptık. Her yıl imece usulü ile yaptığımız koyun kırkımında bugün sıra Mustafa arkadaşımızdaydı ve onun koyunlarını kırktık. Her yıl çadır çadır dolaşarak koyunları kırkmaya ve kısa sürede bu işleri tamamlamaya çalışırız. Yaklaşık şuan burada 25 göçer bulunuyor. Nisan ayında yaylaya çıkarız, Eylül ayı gibi 6 ay kadar yaylada kalırız ve tekrar geri döneriz. Havanın şartlarına göre kış erken olursa erken ineriz, geç olursa geç ineriz. İnsanın tıraş olması, haftalık banyo yapmış gibi, koyunun vücudunu bitten, pireden ve keneden arındırıyoruz. Hem de koyun için bir terapi oluyor. Peyniri tamamen süt ve mayadan organik olarak yapıyoruz. İçerisinde hiçbir katkı yok, kansorejen içeren jelatin yok. Peynir alacaklar için tenekelere hazırladığımız peynirleri müşterilerimize sunuyoruz ve 1 yıl boyunca tüketiliyor. Bu yıl Koronavirüs (Kodvid19) nedeniyle ben pazara pek çıkmadım. Müşterilerimin siparişi üzerine peynirleri evlerine götürdüm. Hem kendi sağlığımı, hem de onların sağlığını korumak adına bu şekilde sezonu bitirdim” dedi.

Kocagöl Köyü Muhtarı Ali Osman Yaşar “Göçerlik yıl boyu devam eder. Biz Karakeçili Yörüklerindeniz. Doğduğumuzdan beri atadan dededen böyle gördük. Burada yaklaşık 25 göçer aile var. Bazı göçerlerimiz yaz sonu evine dönerken, bir kısmı da hayvanlarını kışlatmak için Manisa gibi sıcak iklimli bölgelere göçer. Göçerliğin birçok zorluğu var. Geldikleri gittikleri yollarda birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Sütü teslim etmek çok kolay. Fakat peynir hazırlamak zahmetli bir iştir. Mayalama, bastırma, dilme gibi birçok yöntem uygulanıyor. Pazarlaması da bize ait en yakın Sandıklı pazarına ve Sivaslı’nın pazarında genellikle peynirlerimizi satıyoruz. Şuan bulunduğumuz yerden en yakın Pazar Sandıklı 60 kilometre bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.