Emirdağlı üreticilere 100 küçükbaş hayvan desteği

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilecek olan “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Emirdağ pilot ilçe oldu. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilecek olan “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projenin amacı hakkında bilgiler veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “Tarımsal ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında verim ve kalitenin yükseltilerek istikrarlı gıda arzının sağlanması, mevcut küçükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvan sayısını arttırmak, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, köyden kente göçün önlenmesi ve kırsal alanda refahın yükseltilmesi hedeflenmektedir” dedi.



“Projeyle 100 küçükbaş hayvan desteği sağlanacak”

Projeyle 100 küçükbaş hayvan desteği sağlanacağını da belirten Başkan Koyuncu, proje için aranan şartları da açıkladı. Başkan Koyuncu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak. Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olmak. Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 150 baş damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasitesine sahip olmak. Faaliyet göstereceği bölgede küçükbaş hayvanlar için uygun ve yeterli mera otlak alanı bulunması, faaliyet göstereceği bölgede bulunan meradan / otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje sürecince yararlanıyor olması, yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50’sini yetiştirme imkanına sahip olması, buna uygun tarlasının bulunması veya kiralanması ve k,ra sözleşmesinin proje süresi ile uyumlu olması, işletme de bulunan anaç hayvan sayısı 100 baş ve üzerine tamamlanacak olup 5 yıl boyunca bulunan anaç hayvan sayısı 100 başın altına düşürülmeyecektir” dedi.

Başkan Koyuncu, “Desteklerinden dolayı Valimiz Gökmen Çiçek’e, Milletvekillerimiz Veysel Eroğlu’na, Ali Özkaya’ya, İbrahim Yurdunuseven'e ve Kaymakamımız Osman Bilici’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

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