"Ağla açılırsın" cümlesi basit bir teselli cümlesi değil! İşte ağlamanın ruh sağlığımıza faydaları

Hayatımız kontrolümüzün dışında kötü gitmeye başladığında, özel hayatımızda ya da iş hayatımızda baş etmekte zorlandığımız günler yaşandığında ya da hiç ummadığımız güzel bir haber aldığımızda duygularımızı kontrol edemez ve ağlamaya başlayabiliriz. Ağlamak bazen korktuğumuz bazen ise bizi güçsüz hissettireceğini düşündüğümüz için kaçtığımız bir şey olabilir ama aslında ne korkulması ne de kaçılması gereken bir şeydir. Hatta özellikle ruh sağlığımız için faydalı bile sayılabilir!

Aslında ağlamak ve gülmek sadece insana özgü davranışlar değil. Evet, yanlış duymadınız, hayvanlar da ağlar! Hayvanların da acı çektiğinde gözlerinden gözyaşları akar... Ancak insanlar ile hayvanları ağlamak konusunda ayıran başlıca şey insanların sadece acı çekerken değil mutlu olurken de ağlayabileceği...

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Ağlamak vücudun yoğun strese maruz kaldığı durumlarda stres seviyesini düşürmek iççin salgıladığı bir sıvının gözlerimizden dışarı vurulmasıdır. Yani aslında vücudumuz duygusal olarak olduğu kadar fiziksel olarak da bu sıvıyı dışarı atıp vücudumuzun stres etkisinden çıkmasını sağlayama çalışıyor! Peki ağlamanın fiziksel ve duygusal faydalarına ne kadar hakimsiniz?

Stresi yatıştırır Az önce de söylediğimiz gibi, ağlamak stresle baş etmekle ünlü olan kortizol ve bunun gibi hormonların devreye girmesini sağlayarak vücudun stresle baş etmesini kolaylaştırır. Vücudu gevşetir ve rahatlatır Stres vücudumuzda sadece duygularımızın değil organlarımızın ve kaslarımızın da kasılmasına ve kendini kilitlemesine neden olur. Ağladığımızda yatışan stresimiz sayesinde vücudumuz gevşemeye ve rahatlamaya başlar. Sindirim sistemimizin rahat bir şekilde işlemesine de yardım eden parasempatik sinir sistemimiz kontrolü devralır. REKLAM Ağlamak mutluluk verir! Şaka yapmıyoruz... Ağlamak, halk arasında mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin hormonunun serbest kalıp vücutta dolaşıma girmesine olanak tanır. Çok fazla ağladıktan sonra bir de gülümsemeye başladığınız, rahat bir nefes alıp içinizin hafiflediğini hissetmeye başladığınız olmuştur. Bunlar tesadüf değil... Ağlamak ihtiyacınız olan duygusal boşalmayı yaşamanızı sağlamıştır, artık gülümseyebilirsiniz... Ağrı kesici görevi de görür! Ağladığınızda salgılanan endorfin hormonu sadece mutlu ve iyi hissetmenize değil fiziksel acılarınızın hafiflememesine de yol açabilir. Endorfin hormonunun bazı fiziksel ağrılara iyi geldiği de bilimsel olarak kabul edilen bilgilerdendir.