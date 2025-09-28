Ağrı 1970 Sporlu futbolculardan Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na pankartlı destek

Ev sahibi Ağrı 1970 Sporlu futbolcular, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara dikkati çekmek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek için sahaya pankartla çıktı.

