        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı 1970 Sporlu futbolculardan Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na pankartlı destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:30
        Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ağrı 1970 Spor Kulübü futbolcuları, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçına "Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartıyla çıktı.

        Ağrı 1970 Spor Kulübü Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u ağırladı.

        Ev sahibi Ağrı 1970 Sporlu futbolcular, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara dikkati çekmek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek için sahaya pankartla çıktı.

        "Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartını ellerinde taşıyarak sahaya çıkan futbolcuları taraftarlar da uzun süre alkışlayarak destek verdi.

        Ağrı 1970 Spor, maçı 2-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 5'e yükseltti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

