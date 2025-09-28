Ağrı'da traktörden düşüp altında kalan genç hayatını kaybetti

Ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.