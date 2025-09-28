Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da traktörden düşüp altında kalan genç hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, traktörden düşüp altında kalan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 15:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:52
        Ağrı'da traktörden düşüp altında kalan genç hayatını kaybetti
        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, traktörden düşüp altında kalan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kuşburnu köyünde S.T. idaresindeki 01 YN 216 plakalı traktörde oturan M.D. (18), düşerek traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

