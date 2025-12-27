Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle Tendürek geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek geçidinde, kar ve tipi nedeniyle çok sayıda ağır tonajlı araç mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 22:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:57
        Bölgede etkili olan kar, gece saatlerinde artarak tipiye dönüştü.

        Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı.

        Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye giden Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, sürücülere kumanya ikram etti. Kızılay ekipleri yolda mahsur kalan bir kişiyi de kurtardı.

        Jandarma ekiplerinin de bölgedeki çalışması sürüyor.

        Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemede bulundu.

