Ağrı'da kar ulaşımı aksatıyor
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentte gün içinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yer yer tipiye dönüşen kar, Ağrı'yı Erzurum, Van ve Iğdır'a bağlayan kara yollarında ulaşımı aksattı.
Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Polis ve jandarma ise olumsuzluklara karşı yollarda devriye görevi yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.