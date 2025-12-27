Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da son bir ayda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:55
        Ağrı'da son bir ay içinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, hakkında birçok suçtan arama kaydı olan ve 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B, 22 yıl 2 ay cezası bulunan H.Y, 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Y. ve 10 yıl 3 ay 22 gün cezası olan V.G'nin de aralarında bulunduğu 34 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

