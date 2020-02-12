Ağrı’da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Ağrı’da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 20 derecenin altına düştüğü kentte, vatandaşlar arabalarını branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalışırken, kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına ve tipi yolların kapanmasına neden oldu.



Bir ilçede okullar tatil edildi

Hamur ilçesinde fırtına ve olumsuz hava koşulları sebebi ile ilçeye bağlı köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Fırtına nedeniyle yolların kapanmasından dolayı İlçemizde köy okullarımız ile taşımalı gelen tüm öğrencilerimiz için eğitime 12.02.2020 Çarşamba günü bir gün ara verildi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeni ile Ağrı il merkezine bağlı 67 köy yolu ulaşıma kapanırken, il özel idaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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