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Dedeli'de korona önlemleri artırıldı Dedeli Beldesi Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, "Hep birlikte bu zor günleri aşacağız"

İHA

Dedeli'de korona önlemleri artırıldı

Dedeli'de korona önlemleri artırıldı Dedeli Beldesi Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, "Hep birlikte bu zor günleri aşacağız"

Dedeli'de korona önlemleri artırıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, "Hep birlikte bu zor günleri aşacağız" dedi.
Dedeli Belediyesi korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri artırdı. Halkın yoğun olarak kullandığı ortak alanlar özel araçlarla dezenfekte ediliyor.
Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, vatandaşları toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya ve kalabalık yerlerde bulunmamaya davet ederek, "Bu süreçte hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız" dedi.
Kıvanç, virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren çalışma başlatan Dedeli Belediyesi, tüm dünyada yayılan korona virüse karşı Belde'de ortak kullanım alanları olmak üzere, caddeler, parklar, çöp konteynerleri, toplu ulaşım araçları, belediye hizmet araçları ve durakları özel olarak hazırladığı araçlar ve ekiplerle dezenfekte ediyor.Halkın sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulayan Başkan Kıvanç, Korona virüsü konusunda tüm önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz dedi.
Başkan Kıvanç, ''Merkez ve dört mahallemizin yollarını, iki günde bir baştan aşağı yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Bununla beraber merkez ve dört mahallemize ilaçlama yapmadığımız hiç bir ev, işyeri,ahır,ortak alanlar kalmadı ve yapmaya da devam edeceğiz'' dedi.
Başkan Kıvanç, özellikle 65 yaş ve üstü ailelerimizin evlerinin temizliğinden ve ihityaçlarının karşılanması adı altında "Sosyal Vefa" grubu kurulduğunu yine bunun Beldedeki gönüllü gençler ile yürütüldüğünü belirtti.
Kıvanç, merkez ve dört mahallemizde ihitiyaç sahibi yaklaşık iki yüz ailemize yardım kolisi dağıtımına başlanacağını belirterek,sadece ihtiyaç sahiplerini dağıtacaklarını söyledi.
Başkan Kıvanç, ''Merkez ve mahallelerimizde hastalanan ailelere Belediyemiz bünyesinde oluşturulan "Hasta Sevk İşleri" birimi ile hasta evinden alınıp Patnos Devlet Hastanesine götürülüp, tetkik ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar Beldemize geri dönüşümü sağlanmaktadır'' dedi.
Başkan Kıvanç, hendek kazmaktan başımızı kaldıramıyoruz
Kıvanç, Cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelgede büyük şehirlere giriş çıkışın yasaklandığı günden itibaren Beldeye ve Patnos ilçesine uygulama noktalarından kaçarak, kaçak yollardan girmeye çalışan araçların geçişlerini engellemek için yaklaşık altı noktaya hendek kazdıklarını belirtti.
Başkan Kıvanç, ''Beldemiz Van ilinin Erciş ilçesine sınır noktada diyebiliriz. Araçların Van'a gitmesi için Kolluk kuvvetlerinden kaçarak uygulamaya takılmamak için Beldemiz'in uç kesimlerinden geçişleri gerçekleşiyor. Kolluk kuvvetleri ile yaptığımız görüşmelerde bu geçiş olayını sonlandırmak için kolluk kuvvetlerimizin eşliğinde yaklaşık 6 kişilik ekiplerimizle bu geçiş noktalarına hendek kazarak ulaşımı engellediklerini belirterek,biz bu geçişleri hendek kazarak durdurmasaydık belkide bu virüs'ün hızla yayılmasına sebep olacaktık. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Belde sakinlerimizden ve halkımızdan tek istediğimiz zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmayın. Maske,eldiven,Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım'' dedi.

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