AİÇÜ’de “15 Temmuz Farkındalık Konferansı” online olarak gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “15 Temmuz Farkındalık Konferansı” online olarak gerçekleştirildi.

AİÇÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında online olarak gerçekleştirilen İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un konuşmacı olduğu “15 Temmuz Farkındalık Konferansı”na Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yaptığı “15 Temmuz Farkındalık Konferansı”nda konuşan İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Türkiye’deki darbelerin tarihi hakkında kısa bir hatırlatma yaparak, sivil ve milli iradenin dizayn edilme süreçlerinde silahlı kuvvetlerin kullanıldığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, “Türkiye’yi istedikleri noktaya çekmek isteyenler, MİT krizi, Gezi olayları, 1725 Aralık darbe teşebbüslerinden sonuç alamayınca Silahlı Kuvvetler içerisinde örgütlenen FETÖ teröristleriyle silahlı darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile yaptığı çağrıya gönlünü açan kahraman milletimiz, meydanları ve havalimanlarını doldurarak, kamu kurumlarını korumaya alarak teröristlere fırsat vermedi. O karanlık gecede dünya tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Silah yapısının zirveye çıktığı bir çağda, vatandaşlarımız elinde hiçbir silah olmadan sadece bedenini kullanarak darbeyi durdurması bizlere Kurtuluş Savaşı’nı hatırlatmaktadır” diye konuştu. Milletvekili ALTINOK, “FETÖ ve benzeri örgütler bu memleketin birliğini ve beraberliğini bozmak istiyorlar. Eğer biz kimsenin mezhebine, etnisitesine, kimliğine bakmadan 83 milyonun tamamını millet olma şuuru ile kucaklayamaya devam edersek, kimse bu ülkeye ve millete zarar veremez. Burada şunu da hatırlatmak gerekmektedir. Eğer bir ülke ona liderlik yapabilecek bir lidere sahip olmazsa, Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e sahip olduğu gibi, bu hain darbe girişimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan’a sahip olmazsa bu kadar saldırıyı karşılayabilme iradesini gösteremez” diye konuştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “15 Temmuz’un destan olarak adlandırılması gerekmektedir. Modern siyasi tarihte, teknik olarak silahlı kuvvetlerin güçlü olduğu bir dönemde yapılan darbe girişiminin millet tarafından durdurulması çok önemlidir. Halkımızın güçlü bir liderin önderliğinde neler yapabileceğini o menfur gecede hep birlikte gördük. Ama bundan sonra bunun tekrarlanmaması içinde dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Türk halkı, milli birlik ve beraberlik içerisinde 15 Temmuz gibi büyük bir darbeyi önlemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimiz çıplak elleriyle tankları önlemiş, vatanı sevmenin, özgürlüğün demokrasinin ne olduğunu göstermiştir. Bütün dünya bundan gereken dersi almıştır. Eğer o gün güçlü bir liderin cesur duruşu olmasaydı, milletimiz sokağa çıkmasaydı belki de hainler emellerine ulaşmak için her türlü kötülüğü yapacaklardı” diye konuştu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, hükümetin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokrasi iradesine sahip çıkmasıyla, istikbal ve inançlara darbe vurmak isteyenlere karşı yekvücut olup, aydınlık bir gelecek idealinden asla

taviz verilmeyeceğinin, birlik ve beraberlik sayesinde nelerin başarılabileceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Ülkemizi karanlığa gömmek isteyenlere bu millet, tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildi. Bu yüce millet, şehit ve gazileriyle, 15 Temmuz gecesi cesaret, dirayet, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, bugün Ayasofya’ya vurulan zincirleri kırabilmiştir. Çünkü Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirası, Fethin kutlu sembolü, tam bağımsızlığımızın bir nişanesidir. Bu kutlu mabedi Müslüman aleminin hizmetine açan Sayın Cumhurbaşkanımız’dan Allah razı olsun. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

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