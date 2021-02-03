Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)KIŞ mevsiminde yoğun kar yağışının yaşandığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde 3 kardeş, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kardan gelin ve damat yaptı.
Patnos ilçesine bağlı Doğansu köyünde yaşayan hayvancıılık yapan İmamoğlu kardeşler, yoğun kar yağışının kardan adam yapmaya karar verdi. Farklı bir kardan adam yapmak için kolları sıvayan 3 kardeş, kardan gelindamat yapmaya başladı. 3 gün boyunca uğraşan kardeşler, kovalarla kalıp haline getirdikleri kilolarca karla merdiven kullanarak yaklaşık 5 metre uzunluğunda gelindamadı tamamladı. 3 kardeş kardan gelinin başına duvak örterken damadın boynuna ise kravat takmayı unutmadı.
İmamoğlu kardeşlerin yaptığı kardan gelin ve damat köylülerin de ilgisini çekti.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI
2021-02-03 11:06:53
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