Ağrı’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu

Ağrı’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 14 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ve aralarında eskiye dayalı arazi anlaşmazlığı bulunan 2 grup, Ağrı merkezde bulunan Eski Van Caddesi'nde karşılaştı. 14 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan mermiler karşı tarafa ait iki araca isabet ederken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar ise 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıslardan biri taburcu edilirken, ikisinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı, kullanılan bir adet pompalı tüfek ve tabancaya ise el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.