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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyun hamurundan hayvan figürleri yapıp hayvanlar için mama topladılar

İHA

Oyun hamurundan hayvan figürleri yapıp hayvanlar için mama topladılar

Ağrı Doğa Koleji öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte sokak hayvanları ve barınaklarda kalan hayvanlar için mama topladı.
Ağrı’da Doğa Koleji tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen “Bir Kap Mutluluk Projesi” ile hayvan barınaklarına yardım kampanyası, sokak hayvanları için kediköpek evleri, hayvan hakları yürüyüşü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında oyun hamurundan çeşitli hayvan figürleri yapan öğrenciler, Cumhuriyet Caddesi’nde stant kurarak vatandaşlara broşür dağıttı. Öğrenciler ayrıca vatandaşlardan topladıkları mamaları Ağrı Belediyesi Hayvan Barınağı'nda kalan hayvanlar için barınağa teslim etti.
Öğrencilerle birlikte etkinliğe katılan Okul Proje Koordinatör Öğretmeni Serdar Aydemir, “Bu programımızın amacı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan haklarına dikkat çekmek. Burada öğrencilerimizin oyun hamurundan yaptığı hayvan figürlerini sergileyerek, hazırladığımız broşürlerle hayvan haklarına dikkat çekiyoruz. Öğrencilerimizin caddede dağıttıkları broşürlerle vatandaşlarımızı farkında olmaya davet edip, sokak hayvanları ve barınakta kalan hayvanlar için mama topluyorlar. Biz okul olarak 8 yıldır düzenli olarak 'Bir Kap Mama ve Su' ile 'Doğa Koleji Bir Kap Mutluluk Projesine Katıl' etkinliklerini düzenliyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimiz, velilerimiz ve Ağrı halkımızla birlikte bu yardımları topluyoruz. Topladığımız mamaları öğrencilerimizle birlikte barınakta kalan hayvanlara ve sokak hayvanlarına bırakacağız” dedi.

"Vatandaşlarımızı hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"
10. sınıf öğrencisi Rüya Nisa Atmaca, “Bugün burada 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında oyun hamuru ve kâğıttan yaptığımız çalışmalar var hayvan hakları ile ilgili. Hayvanları korumak için bu şekilde projeler yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına destek olmalarını istiyoruz. Burada insanlarımız oldukça ilgi gösteriyor ve bize destek oluyorlar. Güzel bir etkinlik oldu. Buradan herkesten hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu etkinlikle topladığımız mamaları sokak hayvanlarına ve barınakta kalan hayvanlara vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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