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Tendürek Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudular

DHA

Tendürek Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudular


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından, eskiden terör olaylarıyla anılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı´na zirve tırmanışı düzenlendi. Dağcılar, deniz seviyesinden 3 bin 533 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı'nı okudu.
Türkiye'nin çatısı konumundaki Ağrı Dağı'na komşu olan, onun gibi volkanik yapıları, engebeli coğrafyaya sahip Tendürek Dağı, yıllarca teröristler tarafından barınma alanı olarak kullanıldı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla bölge, teröristlerden temizlendikten sonra Tendürek Dağı, dağcıların gözdesi haline geldi. Tendürek Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk kez tırmanış etkinliği düzenlendi. TDF Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan'ın önderlik ettiği tırmanışa 1'i kadın, 1'i çocuk, toplam 14 kişi katıldı. Yaklaşık 3 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 533 metre yükseklikteki zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu. Dağcılar, imzaladıkları, günün anlam ve önemini yazdıkları zirve defterini üs bölgesindeki komutana teslim etti.
İLK KEZ DÜZENLENDİ
Tırmanışa şehit yakınları, Ağrı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Kaçan, Muharip Gaziler Derneği Doğubayazıt Şube Başkanı Resul İlhan, şehit torunu Aras Dülek, İstanbul'da özel bir hastanede yönetici olarak görev yapan dağcı Zafir Sezer, bölgede askerliğini yapan Bayram Çini´nin de aralarında olduğu çeşitli illerden gelen toplam 14 kişinin katıldığını ifade eden TDF İl Temsilcisi Servet Arslan, "Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde Ağrı Dağı gibi güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine dağcılar olarak tırmanıp Türk bayrağını açtık. Terör saldırıları nedeniyle yıllardır saklı kalan zirvedeki krater gölüyle diğer doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için de çalışmalar başlatılmış durumda. İmzaladığımız şeref defterini de dağın zirvesine kurulan üs bölgesindeki komutanlarımıza teslim ettik. Buraya ilk kez bir zirve tırmanışı düzenliyoruz. Bu tırmanışlarımızı sık sık tekrarlayacağız" diye konuştu.
Tırmanışa babası Abdullah Dülek ile birlikte katılan Aras Dülek (12), 2016 yılında Tendürek Dağı'ndaki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dedesi köy korucusu Ali Dülek'in şehit olduğunu belirtti. Dülek, dedesinin yıllarca görev yaptığı dağlarda huzurla gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Dedem ve arkadaşlarının silahlarla gezdiği dağlarda artık huzur ve güven var. Bu tırmanışı tüm şehitlerimize adıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-09-24 09:57:53

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