        Haberler Dünya Ahmed Şara CENTCOM Komutanı ile görüştü | Dış Haberler

        Ahmed Şara CENTCOM Komutanı ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 20:39 Güncelleme: 12.09.2025 - 20:41
        ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ülkedeki "DEAŞ tehdidi" ile silahlı grupların orduya entegrasyonunu görüştü.

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ı, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

        Görüşmeye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile beraberindeki ekibin de katıldığı belirtilen açıklamada, toplantı kapsamında tarafların Suriye'deki silahlı grupların hükümet ordusuna entegre edilmesine yönelik çabaları ele aldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Suriye'deki DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması, ABD topraklarına yönelik bir DEAŞ saldırısı riskini azaltacak ve Başkan (Donald) Trump'ın müreffeh Orta Doğu ile komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı bir Suriye vizyonuna katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre ise görüşmede bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

        Toplantıda, ortak çıkarları gözeterek Suriye ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine hizmet edecek siyasi ve askeri alanlardaki işbirliği imkanları ele alındı.

        Görüşme, stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve Şam ile Washington arasındaki iletişim kanallarının farklı düzeylerde genişletilmesi yönündeki ortak isteği ve olumlu havayı yansıttı.

