Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Bugün; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilişinin 92. bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının ise 39. yıl dönümü. İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin teminatı olan gençleri büyük emeklerle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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