Ahsen Eroğlu, SHOW TV'de ekrana gelecek 'Deha' ile dönüyor

SHOW TV'de 'Deha' gününe az bir zaman kaldı.

Umut Aral'ın yönettiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı 'Deha', 22 Eylül Pazar akşamı SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak.

Ay Yapım imzalı 'Deha', büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin kadrosunda yer alan son dönemin başarılı genç oyuncularından Ahsen Eroğlu, uzun bir aranın ardından 'Deha' ile televizyon ekranlarına dönüyor. Biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde Ahsen Eroğlu, çok zeki ama aile baskısı yüzünden ideallerine ulaşmakta zorlanan, dik başlı bir karakter olan 'Esme'ye hayat verecek. Esme'ye sıkışmış hayatında biraz nefes aldıran ve onu mutlu eden tek kişi ise çocukluk aşkı Devran olacak. En büyük hayali onunla bir gelecek kurmak olan Esme'nin Devran ile yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.