Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim, karşısında yine toplumu bulacaktır." ifadelerini kullandı.
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