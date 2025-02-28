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        Haberler Sağlık Aile hekimleri 3 ayda 16 milyon tarama gerçekleştirdi | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri 3 ayda 16 milyon tarama gerçekleştirdi

        Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin 1 Kasım 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 16 milyon 220 bin 598 tarama gerçekleştirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:56
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        Aile hekimleri 3 ayda 16 milyon tarama gerçekleştirdi
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        Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Aile hekimlerimiz 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşımıza 16 milyon 220 bin 598 tarama gerçekleştirdi" ifadesi yer aldı.

        Taramalarda şeker, tansiyon, kalp ve obeziteye bakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "1 milyon 573 bin 769 vatandaşımıza ilk kez tanı konuldu ve gerekli yönlendirmeleri yapıldı. Vatandaşlarımız erken teşhis sayesinde bu hastalıkların komplikasyonları devreye girmeden müdahale imkanına kavuştu ve tedavi almaya başladılar. Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlarımız ise sağlık hizmeti danışmanlığı almış oldu, kronik rahatsızlıklara dair bilgilendirildi. Koruyucu sağlık hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için çalışmaya devam ediyoruz."

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