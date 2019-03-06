Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Real Madrid'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ekibine tarihi galibiyeti getiren golleri Ziyech, Neres, Tadic ve Schöne kaydetti. Ajax bu sonucun ardından 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Ajax'in ülkesindeki rakiplerinden PSV'nin sportif direktörü Toon Gerbrands da örnek bir davranışa imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gerbrands, rakipleri Ajax'ı, Real Madrid galibiyetinden ötürü tebrik etti.

Gerbrands paylaşımında "Herkes Ajax'ın Madrid'deki performansını kutlamalı. Hollanda futbolu için harika bir görüntü. Aynı zamanda ülke futbolunun Avrupa'daki yeri ve ülke puanı açısından da önemli bir gece oldu" ifadelerini kullandı.