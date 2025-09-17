Ajax- Inter maçı canlı izle... Ajax- Inter maçı için nefesler tutuldu. Son dönemin formda isimleri arasında yer alan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Ajax karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki, "Ajax- Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Ajax- Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...