        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!

        Denizli'de geçtiğimiz ay şizofreni hastası oğlu tarafından darp edilen ve yatalak olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Hafize Gönül G.'den acı haber geldi. 4 gün önce rahatsızlanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 16:31 Güncelleme: 17.09.2025 - 16:31
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen ay şizofreni hastası oğlu tarafından darp edilen yatalak hasta kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 7 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Gönül G. (60) tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Evinde kalmak istemeyen kadın kentteki bir huzurevine yerleştirildi. Kaldığı huzurevinde 4 gün önce rahatsızlanan Hafize Gönül G. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        NE OLMUŞTU?

        Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta, 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen Hafize Gönül G'nin bakıcılığını yapan A.K, eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darp edildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darp edildiğini tespit etmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı. Tıp fakültesinden mezun olduğu öğrenilen ve şizofreni tanısı konulduğu öğrenilen M.G'nin ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirtilmişti.

