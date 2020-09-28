"Ajda Pekkan aldatıldı" iddiası! Süperstar Ajda Pekkan - Bülent Çavuşoğlu aşkı bitti mi?

Ajda Pekkan - Bülent Çavuşoğlu ilişkisi için yeni iddialar ortaya atıldı. Ajda Pekkan aldatıldığını mı itiraf etti? Sosyal medya ve magazin dünyası bugün bunu konuşuyor. Merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık. İşte Ajda Pekkan - Bülent Çavuşoğlu ilişkisinde yaşanan son gelişmeler...

AJDA'NIN ÇALIŞANIYLA BİRLİKTE OLDU

İddialara göre sosyetik iş adamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle yasak aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, önceki gün ilk kez görüntülendi.

"BENİ TAŞIYACAK ERKEK YOK"

Morali bozuk olduğu dikkatlerden kaçmayan 74 yaşındaki ünlü sanatçı, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!" yanıtını verdiği iddia edildi...

EVLİYLEN AJDA İLE BERABERDİ

Yıllardır evli olduğu halde Ajda Pekkan'la aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu, 2 yıl önce eşiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.