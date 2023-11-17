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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama: Yasın en ağır günlerine geri yolladılar!

        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!

        İstanbul'da öldürülen Agos Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, "Hrant Dink'i öldüren tetikçinin serbest bırakılmasıyla yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:42
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        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
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        Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na Rakel Dink de katıldı. Dink konferans açılışında yaptığı konuşmada Ogün Samast'ın tahliye edilmesine değindi.

        "YASIN EN AĞIR GÜNLERİNE GERİ YOLLADILAR"

        DHA'da yer alan habere göre Rakel Dink, "2 gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi.

        Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir. Nerede, nasıl bir yerde yaşadığımızı bilerek yaşıyoruz elbette. Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var" dedi. Rakel Dink, "Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir.

        "KARANLIĞIN SORGULANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

        Daha ilk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim" ifadelerini kullandı.

        "BİR BEBEKTEN KATİL YARATAN KARANLIK"

        Rakel Dink, eşi Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde yaptığı anma konuşmasında, "Bir bebekten katil yaratan karanlık" demişti.

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