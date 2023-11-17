Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na Rakel Dink de katıldı. Dink konferans açılışında yaptığı konuşmada Ogün Samast'ın tahliye edilmesine değindi.

"YASIN EN AĞIR GÜNLERİNE GERİ YOLLADILAR"

DHA'da yer alan habere göre Rakel Dink, "2 gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi.

Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir. Nerede, nasıl bir yerde yaşadığımızı bilerek yaşıyoruz elbette. Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var" dedi. Rakel Dink, "Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir.