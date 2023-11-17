İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun! İstanbul Göktürk'te, girdikleri bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın, azılı suç makinesi çıktı. Hırsızların ortaya çıkan kamera görüntülerinde, dikkat çekmemek için saçlarını ve makyajlarını özel olarak yaptırıp, şık giyindiği görüldü. Aynı kadınlar mahallelerinde ise şalvarla yakalanıp gözaltına alındı

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