AK Parti Ağrı milletvekili adayları kimler?

AK Parti Ağrı milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. AK Parti, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, AK Parti'nin Ağrı milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Ağrı milletvekili aday listesi