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AK Parti'de af tartışması gündemde

AK Parti MYK toplantısında gündeme gelen af tartışmalarında görüşler ortaya konuldu. Buna göre, üyelerin büyük bölümünün affa sıcak bakmadığı iddia edilirken, sınır bir düzenleme yapılması üzerinde konuşuldu

18.10.2018 - 08:29 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle önceki gün yaptığı görüşmenin ardından uzun bir MYK toplantısı yaptı.

Toplantının önemli gündem maddesini MHP’nin af önerisi oluşturdu. Tüm üyeler bu konuda görüş dile getirirken, değerlendirmelerin büyük bölümü af düzenlemesine karşı oldu. Erdoğan da bu konuda yapılacak çalışmada çok dikkatli olmaları gerektiğini dile getirerek, “Kişinin kişiye işlediği suçlar konusunda bizim karar vermemiz doğru değil. Kimsenin vebalini alamayız” dedi.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, toplantıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnfaz Kanunu’nda planladıkları çalışma, nafaka düzenlemesi ve MHP’nin af önerisi başlıklarında sunum yaptı. Toplantıya katılanlar, İnfaz Kanunu’nda yapılması planlanan ‘genel düzenlemenin’ daha doğru, buradaki indirim oranlarından kaynaklanan sonuçları göğüslemenin daha kolay olacağı değerlendirmesinde bulundu.

İNFAZ ORANLARI İNECEK

Çalışma, TBMM’deki görüşmelerde nitelikli çoğunluk gerektirmediği için İnfaz Kanunu’nda değişiklik olarak planlanıyor. Ancak bu değişiklik, sadece infaz oranlarının değiştirilmesi değil, yasanın bütününde yapılacak bir değişiklik olacak. Bu düzenlemenin içinde cezası bir yıldan az olan suçlara da hapis cezası verilmesi yer alacak. Mevcut uygulamada terör ve cinsel istismar hariç, suçlarda bir yılın altındaki cezalarda hapis yatılmıyor.

Adli ve terör suçluları için farklı olan infaz oranları yeniden belirlenecek. Tüm suçlar için gruplar halinde infaz oranı uygulanmayacak. Suça göre farklı infaz oranları belirlenecek. İnfaz oranlarında yapılacak indirim, halen cezaevinde olanlar için af anlamına gelecek. Oranları düşürülen suçluların, bu nedenle cezaevinden çıkması söz konusu olacak. Bu çalışma uzun süreceği için düzenleme Türkiye’nin gündemine yerel seçimlerden sonra gelecek.

TOPLUM AFFA KARŞI

Toplumun yüzde 65-70’inin af düzenlemesine karşı olduğuna ilişkin veriler de toplantıda paylaşıldı. Toplantıdaki verilere göre, en çok işlenen suç hırsızlık. Ancak cezaevinde en çok uyuşturucu suçluları bulunuyor.

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