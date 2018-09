AK Parti kurmaylarına göre, iki parti ‘lokal ve sınırlı ittifak’ yapacak. Siyasi kulislerdeki iddialara göre ise yerel ittifak, ‘bir parti adayının diğer parti tarafından desteklenmesi, belediye meclis üyeliği paylaşımı, her iki partinin de aday göstermesine karşın, kazanma olasılığı olan adaya yönelme veya AK Parti listelerinden MHP kökenli bir adayın gösterilmesi’ gibi formüller üzerinden tartışılacak.

PARTİ YÖNETİMLERİ KARAR VERECEK

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, şartlara göre bunlardan hangisinin tercih edileceğine parti yönetimleri karar verecek. AK Parti yöneticilerinin sık sık dile getirdiği, ‘tüm il ve ilçelerde aday gösterme’ kararlılığı nedeniyle, bir partinin diğeri lehine feragat etmesi ve aday göstermemesi söz konusu olmayacak. İttifakın, hangi partinin güçlü olduğuna bağlı olarak, seçmene bırakılmasını isteyenler de bulunuyor.

METİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Yerel seçimlerde ittifak, bir önceki dönem çıkarılan seçim ittifakı yasasında da gündem oluşturmuştu. Hazırlanan taslak metne, yerel seçim ittifakı da konulmuş, ‘yerel seçimlerde bir partinin, bir diğerinin adayını destekleyebileceği’ hükmü konulmuştu. Bu düzenleme son dakikada metinden çıkarıldı. Bu düzenlemeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşı çıktığı ve parti tabanının motivasyonunun olumsuz etkileneceğini gerekçe gösterdiği ifade edilmişti.

16 BELEDİYEDE İKİ PARTİ BİRBİRİNE DESTEK VERMİŞTİ

Son bir yıl içerisinde, ‘zorunlu olarak yapılan ara seçimlerde’ AK Parti ile MHP’nin 16 belediye başkanının yeniden seçilmesinde birbirlerine destek verdiği biliniyor. Edinilen bilgiye göre, 2017 başından itibaren belediyelerde örtülü ittifak yaşandı. Bu işbirliği Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde yapılan seçimden bu yana 16 kez gerçekleşti. Düzce, Adana Ceyhun, Ankara ve İstanbul’un ilçelerindeki seçimlerde AK Parti, MHP’deki bölünmüşlük nedeniyle belediye meclisinde eksik oyları tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyaretin dönüşünde iki partinin yerel seçimde ittifaka gitmesine ilişkin şunları söyledi: "Her an gelebiliriz, hazırız. Mehmet Özhaseki kardeşimizi görevlendirdim. Onlar da Sadır kardeşimizi görevlendirdiler. Mehmet Bey ile görüşme yaptılar. Bunu genişletebilir, geliştirebilirler. Oradan çıkacak neticeleri, biz de bir araya gelmek suretiyle değerlendirebiliriz. Ama piyasada konuşulan şeyler falan bunlar siyasette olacak şeyler değil. (Aday göstermeme konusu mu?) Her siyasi partinin ilkeleri vardır. AK Parti şu anda bir numaralı parti. Türkiye’de gerek milletvekili sayısı gerek oyuyla konumu, yeri belli olan bir siyasi parti. Son seçimlerde birinci olduğumuz yerde aday çıkarmamayı nasıl anlatırım tabanıma? Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız. (MHP Lideri Bahçeli’nin İstanbul için aday göstermeyecekleri açıklaması) Onu yapılan bir nezaket olarak değerlendiriyorum."

