Ahmet Sami Kutlu kimdir? AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan adayı oldu! Kütahya halkı tarafından merak edilen aday Ahmet Sami Kutlu kimdir? kaç yaşında, nereli?

AHMET SAMİ KUTLU KİMDİR?

Ahmet Sami Kutlu, AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Avukatlık mesleğini icra eden Kutlu, bir dönem Kütahya Barosunda başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. Avukat Ahmet Sami Kutlu, 1970 Kütahya doğumludur. 1987 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yedek subay olarak vatani görevini tamamlamadıktan sonra 1994 yılından beri Kütahya’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Kütahya İmam Hatip Lisesi Koruma Derneğinde iki dönem başkanlık, Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Mütevelli Heyetinde olup, halen başkan vekilliği görevine devam etmektedir. Kütahya Yardımeli Derneği kurucu üyesi, AK Parti’den Belediye Meclis üyeliği yaptı. Birlik Vakfı’nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığını yapan Kutlu, son olarak AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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