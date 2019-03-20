AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Nevşehir il başkan adayı kim? Rasim Arı kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Nevşehir il başkan adayı Rasim Arı kimdir? İşte Rasim Arı'nın hayatı...

RASİM ARI KİMDİR?



1975 Nevşehir. doğumludur. Nevşehir imam Hatip Ortaokulu'nun ardından Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmüştür. 2001 yılında Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından Konya Selçuk Üniversitesi iletişim Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamomlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına baslayan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekili aday adayı olmuştur. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine atanmıs, bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Aksit ve Nimet Cubuktu'nun danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında devraldığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı döneminde birçok önemli projeyi hayata geçirmistir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Arapça ve ingilizce bilmektedir.