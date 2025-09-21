AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’in tanınması anlamlı ve güçlü bir cevaptır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada “İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır” diyen Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin artık “sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığı” olduğunu vurguladı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın da “bir kere daha insanlık ittifakının sesi” olacağını ifade etti.

İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır.



YILMAZ: İNSANLIK DEĞERLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararını, bölgesel ve küresel barış için İsrail yönetiminin uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha etkili bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. “İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili bir şekilde cevap verilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, bunun “işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt” olacağını söyledi.