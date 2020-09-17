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HaberlerGündemAnkaraAK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Halil Sezai'ye sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" ifadelerini kullandı

ömer çelik
HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.

Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

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