Akar: Menbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlıklarımız yapıldı

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Afrin'den sonra diğer sorunlu alanların Menbiç ve Fırat'ın doğusu olduğunu, buralara yönelik olası operasyonlar için hazırlıkların yapıldığını" söyledi. Fransız Savunma Bakanı ise öncesinde verdiği röportajda "Kürtleri koruma ihtiyacı, Amerikalılar tarafından dikkate alınıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin'de YPG'ye yönelik yapılan Zeytin Dalı operasyonu'nun birinci yıldönümü sebebiyle Hatay'a giderek operasyona katılan askerlerle bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolünde olan Menbiç ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeyle ilgili de konuştu:
"Şu anda önümüzde duran problem sahası Menbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de, sabah saatlerinde Fransız gazetecilere verdiği bir röportajda "ABD'nin Suriye'den çekilse de bölgedeki Kürt müttefiklerini korumanın ne kadar önemli olduğunun gittikçe daha çok farkına vardığını" söyledi:
"Onları koruma ihtiyacı, Amerikalılar tarafından dikkate alınıyor. Kürtler, [IŞİD'e karşı mücadele] uluslararası koalisyonunun en iyi ortağı oldu."
Menbiç ve Fırat'ın doğusunda, YPG'yi 2014'ten bu yana destekleyen ABD'nin askerleri de var. ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık'ta Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.
Çekilmenin başlayıp başlamadığıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapılırken, Çarşamba günü IŞİD'in Menbiç'te düzenlediği bombalı saldırıda 2 Amerikan askeri de hayatını kaybetti.
Çekilme takvimi ve çekilmenin ardından YPG'nin bulunduğu bölgede nasıl bir yol haritası izleneceği henüz kesinleşmedi.
YPG'nin Rusya ve rejimle yaptığı görüşmeler bugüne kadar sonuçsuz kaldı. Beşar Esad, ülkenin yaklaşık dörte birini oluşturan bölgede tam hakimiyet isterken, YPG, sadece sınırların korunması için rejim ordusunun bölgeye girmesini istiyor.
Türkiye de, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına itiraz ediyor. Bu sebeple ABD ile birlikte "güvenli bölge" kurmak için görüşmeler sürüyor.
Ankara'dan, Fırat'ın doğusunda YPG'ye yönelik yapılacak operasyonun, ABD askerlerinin çekilmesiyle bağlantılı olmadığına yönelik açıklamalar geliyor.
Bir yandan da, YPG güçlerinin sınırın diğer tarafında hendek kazdığına ilişkin görüntüler basına veriliyor.
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