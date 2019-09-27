Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dün önemli bir gündemle toplandı. Akaryakıtta, bayi ve dağıtım şirketi kar marjları ile promosyon uygulaması konusundaki müzekkereler değerlendirildi. Kurul, sektörde yıllardır sorun alanı olarak öne çıkan kar marjlarıyla ilgili şu kararları aldı.

- BAYİ PAYI YÜZDE 55: Satılan her litre akaryakıttan bayiler en az yüzde 55 pay alacak. Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak.

- ELEKTRONİK SİSTEMLE SATIŞ: Elektronik sistemler ile yapılan satışlarda toplam marj, indirimli fiyat üzerinden hesaplanacak.

- EK MALİYET YÜKLENEMEYECEK: Dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan maliyetler, ürün fiyatı dışında herhangi bir ad altında kesilen ilave faturalar ile bayilere yansıtılamayacak.

- AÇIK AÇIK YAZILACAK: Dağıtıcılar tarafından bayilere sunulan hizmetler karşılığında kesilebilecek faturaların kapsamı sözleşmelerde açıkça tanımlanacak; sözleşmede yer almayan herhangi bir maliyet bayilere fatura edilemeyecek.

- SAYDAMLIK: Dağıtıcı ile bayi arasındaki ticaretin şeffaf ya da saydam bir şekilde yapılabilmesine ilişkin taraflar gerekli özeni gösterecek.

TÜKETİCİYE NASIL YANSIR?

Bu düzenleme tüketiciye nasıl yansır? Düzenlemenin milyonlarca araç sahibi açısından olumsuz bir etkisi olmayacak. Maliyet yükünü hafifleterek rekabeti artırması, sektöre ve piyasaya olumlu yansıması bekleniyor.